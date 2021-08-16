Пермь, 16 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Перми на скамье подсудимых окажется бывший сотрудник полиции. Ему инкриминируют взяточничество и незаконное хранение боеприпасов, сообщает СУ СУР по Пермскому краю.

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По данным ведомства, в начале января 2021 года будучи полицейским мужчина получил 25 тыс. рублей. За вознаграждение сотрудник полиции должен был изготовить справку о содействии фигуранта уголовного дела правоохранителям в раскрытии преступления, связанного со сбытом наркотических средств, которую суд мог принять как обстоятельство, смягчающее наказание.

Полицейского задержали с поличным. В рамках уголовного производства у него дома провели обыски. Во время оперативно-следственных мероприятий в жилище нашли патроны, относящиеся к боеприпасам, которые хранились незаконно.

В настоящее время мужчина уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Свою вину экс-полицейский признал и оказал содействие следствию.