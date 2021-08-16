Москва, 16 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Московский ЦСКА рассчитывает на защитника Бруно Фукса и не планирует с ним расставаться. Об этом 16 августа заявил глава селекционного отдела клуба Андрей Мовсесьян в эфире «Матч ТВ».

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«ЦСКА рассчитывает на Фукса, не планирует с ним расставаться», — сказал Мовсесьян.

Он добавил, что к футболистам ЦСКА всегда есть интерес, а клуб может продать игрока, если по нему есть конкретное стоящее предложение.

Ранее сообщалось, что Фукс может перейти в испанскую «Сельту» на правах аренды.