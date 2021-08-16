Москва, , 13:37 — REGNUM Видео, на котором запечатлен момент падения с американского военно-транспортного самолета С-17 нескольких человек, как предполагается, зацепившихся за шасси воздушного судна, является шокирующим. Об этом 16 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах», — говорится в сообщении Захаровой в ее Телеграм-канале.

Также официальный представитель российского МИД добавила, что у неё не вышло стать человеком до конца подготовленным в этом смысле, хотя она уже ко многому может относиться стоически, «но это видео от Asvaka News Agency шокирует».

Кроме того, Захарова добавила, что она надеялась на то, что этот ролик является фальшивкой, однако его опубликовали слишком многие СМИ.

«Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолёта в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Asvaka News Agency сообщило, что три человек, предположительно, зацепившиеся за шасси американского военно-транспортного самолета С-17 упали на землю во время взлета воздушного судна и набора им высоты.