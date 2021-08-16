Монтерей, США, 16 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Монтерее (США) тюнинг-ателье Gunther Werks представило рестомод (смесь реставрации и модификации) Porsche 993 Speedster Remastered. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети Instagram.

Guntherwerks Porsche 993 Speedster Remastered

Модель основана на классическом 911 серии 993. Причем всего компанией Porsche было выпущено два экземпляра с таким типом кузова.

Рестомод получил новые панели кузова из карбона, а задний диван был заменен на усилитель. Последнее позволило увеличить жесткость кузова.

В тюнинг-ателье модернизировали внешний вид и салоне Porsche 993 Speedster Remastered. Так, внутри модели были установлены спортивные кресла с карбоновой основой, руль из углепластика, а также верхняя часть передней панели из этого же материала.

Спорткар оснастили мотором американской компании Rothsport Racing объёмом 4,0 л производительностью 441 л. с. и 454 Нм крутящего момента. Агрегатируется двигатель с шестиступенчатой «механикой».

Тираж модели ограничен 25 единицами. Выпущены они будет в 2022 году.

Напомним, немецкие компании Porsche и Manthey Racing GmbH выпустят особую спецверсию Wicked 911 GT2 RS Clubsport 25.

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