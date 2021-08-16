Уфа, 16 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Два резидента особой экономической зоны «Алга» намерены начать работу уже в текущем году в Башкирии. Об этом 16 августа сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкирия — руководитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Он отметил, что в настоящее время эти резиденты активно ведут строительство, приобретают оборудование и подбирают персонал.

Отмечается, что одному из инвесторов, который намерен принять на работу до 800 человек, чиновники оказывают помощь в обучении и подборе кадров. При этом обучение осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

»Большая часть обучаемых — это местные жители, то есть жители Ишимбайского района», — сообщил Тажитдинов.