Индже, Южная Корея, 16 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали вторую вспышку африканской чумы свиней. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Алла Осінь Африканская чума свиней

Согласно опубликованным данным, вирус был обнаружен на ферме в уезде Индже провинции Канвондо, где выращивали 1700 голов.

Известно, что 8 августа вирус африканской чумы свиней был обнаружен на свиноферме в уезде Косон провинции Канвондо.

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Напомним, что с осени 2019 года в Южной Корее зафиксировали более 1517 случаев заражения вирусом африканской чумы свиней.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.