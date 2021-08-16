Красноярск, 16 августа, 2021, 13:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 26 жителей Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 августа в краевом оперштабе.

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За всё время в Красноярском крае скончались 4825 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлено 98 402 случая заражения коронавирусом, выздоровели 84 519 человек.