ОДКБ окажет помощь Таджикистану в случае угрозы из Афганистана
Москва, 16 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В случае возникновения угрозы Таджикистану со стороны Афганистана Организация договора о коллективной безопасности примет меры. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
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Станислав Зась
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«В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами», — сказал Зась
По его словам, приоритет в работе ОДКБ при этом «по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам».