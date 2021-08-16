Пенза, 16 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В предстоящие сутки на территории Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает 16 августа ГУ МЧС России по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жара

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17 августа в Пензенской области ночью и утром ожидается туман с видимостью от 500 метров и менее. В дневное время воздух раскалится до +32 градусов, ночью — около +20, возможен дождь.

ИА REGNUM напоминает, на территории России установилась аномально теплая погода, которая сохранится до середины текущей недели. В этот период в Поволжье будет сохранятся температурный фон выше +25 °C, а на нижней Волге ожидается +38… +40 °C.

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