Джакарта, 16 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за последние 24 часа выявили 17 384 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 16 августа в Индонезии выявлено 3 871 738 носителей коронавируса.

За сутки побороть коронавирус смогли 29 925 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 3 381 884 человека.

В период с 15 по 16 августа 2021 года от COVID-19 скончались 1245 жителей Индонезии. Число погибших от COVID-19 с начала пандемии достигло 118 833 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила партию вакцины против коронавируса, произведенную китайской компанией Sinovac.