Москва, , 13:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин 16 августа в Москве встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Кобзев доложил главе государства о ситуации в регионе. В частности, о восстановлении пострадавших в результате наводнения районов. Губернатор рассказал, что мероприятия выполнены на 75%. По его словам, построено 749 жилых домов, остаётся порядка 149, которые должны достроить до конца года.

«Жильё качественное, всё нормально?» — спросил президент.

Кобзев ответил, что есть недостатки, но все они устраняются.