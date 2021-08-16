Саранск, 16 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 445 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 августа в регионе выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 986 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2746 человек.

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