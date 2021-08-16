Серов, Свердловская область, 16 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Губернатор Евгений Куйвашев заявил о потенциальном попадании в программу бесплатной газификации домов в Свердловской области почти 220 тысяч домовладений. Такие данные были получены после проведения инвентаризации инфраструктуры региона.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Президент России Владимир Путин поручил в тех населённых пунктах, куда уже заведён газ, бесплатно подводить его к границам домовладений. Средства будет выделять газораспределительная организация, выбранная оператором этой работы в регионе, за счет своей инвестиционной надбавки. Для того, чтобы до конкретного участка довели газопровод, жителям частных домов необходимо будет подать заявку.

«В Свердловской области потенциально под эту программу попадает почти 220 тысяч домов. На их подключение необходимо, оценочно, более 46 миллиардов рублей. Мы провели инвентаризацию, желающих — уже 64 тысячи человек, которых мы должны подключить до 2030 года. В Серове пока всего 54 заявки. Но заявиться сейчас можно в любое время. И заявку лучше подавать тогда, когда вы полностью готовы к подключению к построенным газопроводам», — сказал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что в целом сегодня уровень газификации Свердловской области составляет 77,4%. При этом нужно довести его до 92% — в соответствии с региональной генеральной схемой газоснабжения на период до 2028 года и на перспективу до 2035 года.

Во время рабочей поездки в Серов Евгений Куйвашев встретился с одним из местных жителей — Мансуром Сабитовым, чей дом попадает в программу, и обсудил с ним делали её реализации. Вопросов у местных жителей накопилось очень много: все они до старта программы искали возможности подключиться к газу, и сейчас благодаря готовой инфраструктуре и новым установкам главы государства эту возможность получат. Евгений Куйвашев подробно рассказал людям о проекте социальной газификации и о том, как он работает.

А до этого глава региона посмотрел несколько городских объектов, которые требуют его внимания. Составила маршрут и пригласила Евгения Куйвашева пройти по нему главный редактор журнала «Первый в Серове», журналист с более чем 40-летним стажем Тамара Романова.

Обход городского пространства начался 16 августа со сквера у Дворца культуры металлургов. В этом году местные власти при поддержке региона и с помощью архитектурного бюро из Екатеринбурга подготовили заявку на конкурс Минстроя России по преображению малых городов и исторических поселений. В случае победы город получит федеральное финансирование на благоустройство места притяжения горожан.

Ещё один пункт в маршруте — больничный городок, где сейчас работают станция скорой медицинской помощи, центр СПИД, педиатрическое отделение Серовской городской больницы. Детская поликлиника давно нуждается в обновлении. Городская администрация вместе с Надеждинским металлургическим заводом (предприятие УГМК) разработали проект строительства нового корпуса, который Евгений Куйвашев сегодня поддержал.

Также Евгений Куйвашев сегодня встретился с рабочими Серовского механического завода на производственной площадке, чтобы обсудить вопросы развития предприятия, города и все, волнующие их проблемы. И заехал в новую городскую школу искусств: она была построена по его поручению и под его личным контролем после того, как в 2017 году серовчане обратились к Евгению Куйвашеву с такой просьбой.