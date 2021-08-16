Красногорск, 16 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Небольшие населенные пункты Подмосковья будут газифицированы только к 2023 году. Об этом 16 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Во время совещания глава Подмосковья поручил довести до жителей области сроки, в которые их населенный пункт будет газифицирован.

«Очень важно и дальше разъяснять суть этой программы, кого и когда эта программа коснется в 2021 и 2022 году. Что-то останется и на 2023 год, но это уже совсем небольшие населенные пункты», — сказал Воробьев.