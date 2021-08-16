Красноярск, 16 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. По состоянию на 16 августа в Красноярском крае выявлено 98 402 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 455 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае после коронавирусной инфекции выздоровели 84 519 человек. За сутки коронавирус победили 510 красноярцев.

В регионе проведено уже 3 399 424 теста на коронавирус (+4617 за последние сутки).

Напомним, 15 августа в крае выявили 454 носителя SARS-CoV-2.