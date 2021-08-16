Бердск, Новосибирская область, , 13:20 — REGNUM Глава новосибирского города Бердск Евгений Шестернин призвал пересмотреть сроки проведения плановых работ на газовых сетях. Об этом он заявил после того, как директор Комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин сообщил, что с проведением профилактических и ремонтных работ на сетях будет отключен газ и с 24 по 28 августа не будет производиться подача горячей воды.

Обслуживание труб теплоснабжения Mil.ru

«Евгений Шестернин крайне возмутился сроками отключения горячей воды. По его словам, именно в это время жители начинают сбор урожая картофеля, а вернувшись домой даже не смогут помыться. Кроме того, родителям предстоит собирать детей в школу», — рассказали в городской администрации.

Шестернин подчеркнул, что планы по ремонту не должны идти в разрез с планами жителей. Он поручил заместителю по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову обсудить с газовиками возможность переноса сроков профилактических работ.