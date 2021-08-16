Бердск, Новосибирская область, 16 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Глава новосибирского города Бердск Евгений Шестернин призвал пересмотреть сроки проведения плановых работ на газовых сетях. Об этом он заявил после того, как директор Комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин сообщил, что с проведением профилактических и ремонтных работ на сетях будет отключен газ и с 24 по 28 августа не будет производиться подача горячей воды.

Mil.ru Обслуживание труб теплоснабжения

«Евгений Шестернин крайне возмутился сроками отключения горячей воды. По его словам, именно в это время жители начинают сбор урожая картофеля, а вернувшись домой даже не смогут помыться. Кроме того, родителям предстоит собирать детей в школу», — рассказали в городской администрации.

Шестернин подчеркнул, что планы по ремонту не должны идти в разрез с планами жителей. Он поручил заместителю по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову обсудить с газовиками возможность переноса сроков профилактических работ.