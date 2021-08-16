Киев, 16 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В зоне проведения карательной операции Киева против Донбасса прошли военные учения с участием артиллерии ВСУ. Об этом сообщила 16 августа пресс-служба так называемой «Операции объединённых сил» Украины.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

«Подразделения артиллерии отдельной горно-штурмовой бригады провели тренировку по управлению огнём, выполнили нормативы по развёртыванию огневой позиции, приведения системы в боевую готовность, наведение на цель, возвращение системы в походное положение и отход с огневой позиции», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что боевики ВСУ выполнили задания вовремя и в полном объёме.

Напомним, за минувшие сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ДНР.