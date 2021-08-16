Тюмень, 16 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Тюмени на 72-м году жизни скончался известный писатель и журналист Виктор Строгальщиков. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Writer-tyumen.ru Виктор Строгальщиков

Романист Виктор Строгальщиков родился в Приморском крае 29 мая 1950 года, в семье военного. В 1960-х годах его родители переехали в Тюмень. Виктор Строгальщиков работал в тюменских газетах и на телевидении. Являлся одним из основателей газеты «Тюменские ведомости». Был пресс-секретарем главы Тюменской области, а также советником министра топливной энергетики.

Как писатель дебютировал с романом «Слой» в 1996 году. Книга вышла тиражом 50 тысяч экземпляров. Второй роман Строгальщикова «Слой-2» в 2002 году победил в конкурсе «Российский сюжет». В 2007 году романы «Слой», «Край» и «Стыд» попали в финал премии «Большая книга». В последнее время Виктор Строгальщиков работал в должности ответственного секретаря журнала «Сибирское богатство». В 2020 году ему присвоено звание Почетного работника культуры и искусства Тюменской области.

«В Тюмени таких людей больше нет. Двигатель культуры, литературы, человеколюбия — он блестящий журналист, писал великолепные книги, был кумиром телезрителей. Он никогда не уходил в сторону от Тюменской области, всегда говорил: «Я — тюменский, сибирский писатель», — соболезнует редактор газеты «Тюменская область сегодня» Юрий Пахотин.

Главный редактор журнала «Сибирское богатство» Светлана Кирсанова в своём аккаунте в Facebook написала, что Виктор Строгальщиков скончался от COVID-19.