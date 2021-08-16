Саратов, 16 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Саратовской области до конца недели ожидается аномально-жаркая погода с превышением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 9 и более градусов, сообщает 16 августа ГУ МЧС России по региону.

30.mchs.gov.ru Жара

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В период с 17 по 23 августа в большинстве районов Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Во вторник, 17 августа местами пройдет гроза, при грозе усиление ветра порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит около +17 градусов, днем — +32.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Так, с 17 по 19 августа по региону ожидается жара до +38 °С.

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