Кабул, 16 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. С вылетающего из аэропорта Кабула военно-транспортного самолета ВВС США C-17 упали несколько человек. Об этом 16 августа сообщает афганское агентство Asvaka News Agency.

(сс) Ben Boeing C-17 Globemaster III

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На выложенных агентством видеороликах видно, как сначала при взлете с шасси поднимающегося в воздух американского военно-транспортного самолета падает один человек, а затем, при наборе им высоты — еще двое.

https://twitter.com/AsvakaNews/status/1427206845706379264

Также указывается, что, как рассказал один из местных жителей, падение тел этих людей на землю «произвело громкий и ужасающий шум».

https://twitter.com/AsvakaNews/status/1427181300054515712

«Цепляющиеся за шасси самолётов мужчины в кабульском аэропорту — это те, кому при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) грозит неминуемая жестокая казнь. Это те, кто работал с американцами или с проамериканским правительством: переводчики, советники среднего уровня, клерки, военные, журналисты, — написала в своём в своём телеграм-канале главред RT Маргарита Симоньян. — Те, кто помогал звездно-полосатому флагу реализовывать свои плохо сформулированные задачи».

«Это они падают с фюзеляжей взлетающих самолетов, не удержавшись ногтями за бросивший их американский военный борт, — добавил главный редактор издания. — Мораль. Не помогайте звездно-полосатому флагу. Поматросят — и бросят».

Как сообщало ИА REGNUM, радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начало изъятие оружия у гражданского населения столицы Афганистана — города Кабула.