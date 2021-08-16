Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» может автоматически продлить контракт с нападающим Артёмом Дзюбой. Об этом 16 августа сообщает «Спорт-экспресс».

Вячеслав Евдокимов Артём Дзюба

Отмечается, что контракт будет автоматически продлён еще на один год, если в сезоне 2021/22 футболист проведёт на поле более 70% игрового времени.

Напомним, в четырёх турах текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба сыграл только один полный матч. В матче с «Локомотивом» он остался в запасе и вышел на поле только на 88-й минуте. Игру за Суперкубок он также начинал на скамейке запасных.