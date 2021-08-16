Минск, , 13:15 — REGNUM Пекин и Минск по-прежнему считают перспективным сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом было заявлено 16 августа в ходе переговоров делегаций министерств обороны Белоруссии и Китая.

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Как сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии, участниками переговоров были «обсуждены основные направления двустороннего военного сотрудничества, подчеркнуто наличие значительного потенциала между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой в военной и военно-технической областях, а также уверенность в перспективности дальнейшего двустороннего взаимодействия по линии ВТС».

Участие в переговорах приняли замминистра обороны Белоруссии по вооружению — начальник вооружения Вооруженных сил генерал-майор Сергей Симоненко и начальник управления по развитию сотрудничества в сфере вооружения, военной техники и технологиям главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР генерал-майор Фань Цзяньцзюнь.

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