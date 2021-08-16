Красногорск, , 13:26 — REGNUM Программа «Народные тропы» в Подмосковье должна быть выполнена в полном объеме к 1 октября 2021 года. Об этом 16 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

По тропе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Еще одна тема, которую мы с вами сопровождаем по просьбе жителей — это проект «Народные тропы». Порядка тысячи из них должны быть завершены до 1 октября 2021 года», — сказал Воробьев.

Программа «Народные тропы» начала работать в регионе в 2021 году. В рамках нее обустраиваются пешеходные дорожки по маршрутам, протоптанным жителями.

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