Красногорск, 16 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Программа «Народные тропы» в Подмосковье должна быть выполнена в полном объеме к 1 октября 2021 года. Об этом 16 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM По тропе

«Еще одна тема, которую мы с вами сопровождаем по просьбе жителей — это проект «Народные тропы». Порядка тысячи из них должны быть завершены до 1 октября 2021 года», — сказал Воробьев.

Программа «Народные тропы» начала работать в регионе в 2021 году. В рамках нее обустраиваются пешеходные дорожки по маршрутам, протоптанным жителями.