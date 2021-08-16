Токио, 16 августа, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Международный параолимпийский комитет (МПК) следит за развитием ситуации с грузинским дзюдоистом, сообщили в пресс-службе организации.

Makaristos Олимпийский флаг

«Мы осведомлены о случившемся инциденте и следим за ситуацией», — сообщили в пресс-службе МПК.

Напомним, ранее полиция Японии задержала в Токио члена сборной Грузии по дзюдо, который приехал на Паралимпийские игры. Спортсмен подозревается в нападении на сотрудника отеля.

Как сообщало ИА REGNUM, XVI Параолимпийские летние игры пройдут с 24 августа по 5 сентября в Токио.

Ранее президент России Владимир Путин напутствовал российских параолимпийцев, подчеркнул, что страна будет болеть за сборную на Параолимпийских летних играх в Токио и следить за выступлениями российских спортсменов.

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