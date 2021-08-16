Иркутск, 16 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. За последние четыре недели в торговых сетях Иркутска города стоимость «борщевого набора» снизилась на 25,3%, при этом цены на отдельные овощи снизились от 8% до 41%, за исключением цен на капусту и лук. Об этом 16 августа сообщила Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

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По её словам, это связано с тем, что сейчас на прилавках представлена продукция, из других регионов, в связи с чем цену на нее формируют поставщики.

«Цены на некоторые овощи носят сезонный характер и ожидается, что к моменту сбора собственного урожая в период традиционных сельскохозяйственных ярмарок цены на овощи снизятся», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех категориях хозяйств Приангарья в 2021 году посажено 22,9 тыс. га картофеля, овощи открытого грунта размещены на площади 3,5 тыс. га, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажено 3,2 тыс. га картофеля, 831 га овощных культур.

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