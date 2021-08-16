Красногорск, 16 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Запланированные на 2021 год работы по благоустройству населенных пунктов Подмосковья должны быть завершены до 1 октября. Об этом 16 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Udmurt.ru Благоустройство

По славам главы Подмосковья, тема благоустройства волнует жителей области.

«Еще одна тема, которую замечают наши жители — это благоустройство. Состояние пешеходных дорожек, тротуаров обращает на себя внимание. У нас большой объём запланирован в этом направлении и важно работу закончить до 1 октября», — сказал Воробьев.