Магас, 16 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Ингушетии устроили торжественную встречу чемпиону Олимпиады в Токио по греко-римской борьбе Мусе Евлоеву. Глава республики Махмуд-Али Калиматов поощрил его успешное выступление на Олимпийских играх, вручив ключи от автомобиля BMW X6. Тренеру Давиду Кадилову, воспитавшему чемпиона, была вручена премия в размере 1 млн рублей, пишет ТАСС.

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«Завоевав золотую медаль в Токио, Муса стал пятым Олимпийским чемпионом за всю историю ингушского спорта. Он олицетворяет нашу республику, наше государство, по праву своей победой он получил почтение и уважение всей страны от Калининграда до Камчатки», — написал Калиматов на своей странице в соцсети Instagram.

В аэропорту Магаса чемпиона встречали как национального героя. В его честь исполнялись национальные танцы, Евлоеву также преподнесли ингушские лепешки. Кортеж спортсменов и их тренеров в сопровождении всадников направился на площадь перед Башней Согласия, где торжества продолжились праздничным концертом.

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