Екатеринбург, 16 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В мэрии Екатеринбурга рассмотрят вопрос о дальнейшем назначении площади 1905 года. Об этом сообщил журналистам глава города Алексей Орлов.

Екатеринбург.рф Фестиваль «Атмосфера» на площади 1905 года в Екатеринбурге

Мэр признал: «не дело», когда центральная площадь «низводится до уровня обычной автостоянки». Организовать подземный паркинг там не так-то просто, так как на территории обнаружены дореволюционные захоронения. Кроме того, на площади появится вестибюль одной из новых станций метрополитена.

Мэрия «обязательно рассмотрит перспективы центральной площади», цитирует Орлова «Вечерний Екатеринбург».

Как сообщало ИА REGNUM, на площади 1905 года проходит фестиваль «Атмосфера», в рамках которого в центре города появился временный ландшафтный парк.