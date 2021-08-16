Томск, 16 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В среднем за сутки в Томской области регистрируется 123−125 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила замруководителя областного оперштаба, заместитель губернатора по социальной политике Алёна Левко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По её словам, регион вышел на плато, но цифры всё ещё высокие. Цитату Левко приводит официальный сайт областной администрации.

«Принимая во внимание, что в Томской области фиксируется несколько штаммов инфекции, а бессимптомного течения заболевания практически нет, проводить массовые мероприятия даже на открытом воздухе пока небезопасно», — отметила замгубернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области из-за коронавируса принято решение о продлении запрета на проведение массовых мероприятий.