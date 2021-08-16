Самара, 16 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в истязании несовершеннолетних детей в Самаре. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Жестокое обращение с детьми

По версии следствия, с 2013 по 2020 год ранее не раз привлекавшийся к уголовной ответственности фигурант уголовного дела 1980 года рождения постоянно причинял психические и физические страдания детям своей сожительницы 2008, 2004 и 2003 годов рождения. Следователи считают, что он бил их, обливал горячей и холодной водой, а также оставлял одних дома без присмотра на долгое время.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам истязания.

Уголовное дело предано в суд, где будет рассмотрено по существу.