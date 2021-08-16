Саранск, 16 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 16 августа выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 986 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 47 человек, всего с начала пандемии выздоровели 21 795 жителей Мордовии. 445 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались трое жителей республики, накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2746 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 15 августа в инфекционных стационарах республики лечение получал 1267 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1902 человек.