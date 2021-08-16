Кострома, 16 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Костромской области принимать молодых людей по «Пушкинской карте» готовы 8 учреждений. Об этом сообщает департамент культуры региона.

Официальная группа Костромского драматического театра имени Островского ВКонтакте Спектакль

«Пушкинская карта» — это специальная банковская карта, которой можно будет расплачиваться исключительно при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счёт таких карт будет направлять государство. В 2021 году на каждую карту будет зачислено по 3 тысячи рублей.

На данный момент в список участников программы в регионе включены: Областной дом народного творчества, филармония, драматический театр имени Островского, камерный и кукольный театры, КВЦ «Губернский», Костромской музей-заповедник, Костромской губернский симфонический оркестр. Организации из районов не вошли в программу из-за отсутствия возможности продавать билеты «онлайн».

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте, каждое мероприятие заявленное на участие в проекте должно соответствовать целям воспитания юношей и девушек. События с пометкой «18+» также могут попасть в программу, но только после обсуждения на экспертном совете при департаменте культуры.