Красногорск, 16 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Капитальный ремонт школ в Подмосковье следует проводить в оперативные сроки. Соответствующее поручение 16 августа дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы Подмосковья, сократить сроки исполнения ремонта планируется за счет заключение одного контракта на проектные работы и непосредственно ремонт.

«Чтобы не затягивать, контракт на проектные и строительно-монтажные работы будут заключаться в едином комплексе. То есть один контракт — на проект и строительно-монтажные работы. Обращаю внимание глав округов, что каждый из вас несет ответственность за качество ремонта», — сказал Воробьев.