Бонн, Германия, 16 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Международный параолимпийский комитет (МПК) осведомлён о задержании грузинского дзюдоиста в Японии. Об этом 16 августа заявили в пресс-службе организации.

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В комитете отметили, что знают об инциденте и следят за развитием ситуации.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что член параолимпийской сборной Грузии по дзюдо задержан в Токио по подозрению в нападении на сотрудника отеля.