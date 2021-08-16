Петрозаводск, 16 августа, 2021, 12:59 — ИА Регнум. За последние сутки в Республике Карелия выявили 161 нового носителя коронавирусной инфекции, сообщили 16 августа в региональном оперштабе. При этом 159 новых инфицированных не были привиты от коронавируса. Сутками ранее были выявлены 163 носителя, и ни один из них не был привит.

Республика Карелия на карте России

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В республиканских стационарах на сегодня находится 501 пациент с коронавирусом, 45 из них — в тяжелом состоянии, пятеро — в критическом состоянии. Среди этих категорий больных только один человек ранее успел привиться.

Общее число случаев коронавируса в Карелии за время пандемии достигло 58 617 случаев. Выздоровели 55 072 человека, в том числе 170 — за последние сутки.

Скончались от COVID-19 в республике 750 человек, в том числе одна смерть зафиксирована за последние сутки. Летальность болезни в Карелии составляет 1,28%, что ниже среднего показателя по России.