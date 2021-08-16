Москва, , 13:09 — REGNUM С 27 августа Россия в три раза увеличит количество авиарейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Об этом 16 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Самолет Анна Алябьева © ИА REGNUM

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«Принято решение с 27 августа 2021 года увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Египет по маршрутам Москва — Хургада, Москва — Шарм-эш-Шейх с пяти до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте», — говорится в сообщении.

При этом с 9 августа было принято решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх, которое было полностью прервано в ноябре 2015 года после крушения на полуострове Синай самолета российской компании «Когалымавиа».

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 августа Россия также снимает ограничения на авиаперелёты в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию.