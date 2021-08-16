Иркутск, 16 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Иркутской области несколько улучшилась лесопожарая обстановка. По данным пресс-службы областного правительства, на 16 августа в регионе продолжают действовать 20 очагов на общей площади 95 446 га.

Лесной пожар

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Все пожары расположены в Катангском районе. Всего за минувшие сутки локализовано семь ранее обнаруженных возгораний на площади 16 724,3 гектаров. Четыре из них — в Катангском, по одному в Усть-Кутском, Киренском и Усть-Удинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 августа в регионе действовало 28 лесных пожаров на общей площади 137 801 га.

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