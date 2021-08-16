Грузинский параолимпиец избил охранника гостиницы в Токио
Токио, 16 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Прилетевший в Токио для участия в Параолимпийских играх член мужской сборной Грузии нанес охраннику гостиницы тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщает телеканал TV Asahi.
Отмечается, что спортсмен отшвырнул охранника в одном из отелей, чем нанес ему тяжкие телесные повреждения. В настоящее время идёт расследование. Причина конфликта не уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, XVI Параолимпийские летние игры пройдут с 24 августа по 5 сентября в Токио.
Ранее президент России Владимир Путин напутствовал российских параолимпийцев, подчеркнул, что страна будет болеть за сборную на Параолимпийских летних играх в Токио и следить за выступлениями российских спортсменов.
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