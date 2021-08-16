Лондон, 16 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Положительный тест на допинг у британского легкоатлета Чиджинду Уджи может быть связан с «ошибками в маркировке» препаратов. Об этом, по информации The Мirror, собирается заявить сам спортсмен.

Elllas.gr Допинг на Олимпийских играх

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа Уджа был дисквалифицирован из-за положительного допинг-теста. В его пробе были обнаружены запрещённые вещества остарин и S-23.

В настоящее время тестируется резервный образец пробы, чтобы выяснить, содержит ли он запрещённые препараты. Если это окажется так, то Уджа намерен заявить, что вещества не были указаны в качестве ингредиентов в легальных добавках, которые он принимал во время Олимпиады.

Отмечается, что даже если Уджа убедит Спортивный арбитражный суд (CAS) в том, что это так, вероятность того, что он будет полностью освобождён от наказания, невелика. Продолжительность процесса может составить около месяца.

Если вина Уджи будет доказана, то Великобритания лишится серебряной медали в мужской эстафете 4×100 метров.