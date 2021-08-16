Рязань, 16 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Свыше 40 млн рублей на поддержку учреждений культуры получит Рязанская область дополнительно из федерального бюджета, сообщает 16 августа пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

Межбюджетные трансферты поступят уже в 2021 году. Так, 30 млн рублей направят на создание модельных муниципальных библиотек. На модернизацию библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов новыми изданиями, поступит 5,109 млн рублей, на поддержку детских и кукольных театров и оснащение их техническим и технологическим оборудованием предусмотрено 5,643 млн рублей.

Федеральные средства выделены комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в рамках исполнения послания президента.