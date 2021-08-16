Минск, , 12:52 — REGNUM Александр Лукашенко вновь обозвал западных политиков «безумцами» и спросил своих подчинённых о проработке «альтернативных схем» экспорта белорусской продукции. Об этом он заявил 16 августа, принимая с докладом вице-премьера Анатолия Сивака и министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Основной темой совещания стала тема международных санкций, под которыми официальный Минск оказался после президентской кампании 2020 года. Страны Евросоюза, США и их партнёры не признали её демократическими президентскими выборами, осудили политические репрессии и ввели несколько пакетов ограничительных мер.

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Лукашенко общался со своими назначенцами в традиционно резкой форме и заметил, что «все мы понимали, что они нас в покое не оставят и будут все время этими санкциями подпитывать, образно говоря».

«Начиная от «Белавиа», когда эти безумцы (за рубежом. — Прим. президентской пресс-службы) начали душить нашу компанию. Теперь уже ясно, почему», — сказал бессменный руководитель постсоветской республики.

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Лукашенко отметил, что белорусский экспорт транспортных услуг за полугодие превысил $2 млрд, составив почти половину от общего объема внешней торговли услугами. В связи с этим он подчеркнул: «Это огромные масштабы, огромная сумма. Мы — транзитная страна».

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