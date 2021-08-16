Таллин, , 12:51 — REGNUM Эстония как временный член Совета безопасности ООН приложит усилия, чтобы ООН в самом скором времени обсудила ситуацию в Афганистане. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала на своей странице в социальной сети Facebook.

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По ее мнению, вместе с международным сообществом Эстония должна не допустить, чтобы оставленная в одиночестве страна превратилась в рассадник терроризма и тем самым поставила под угрозу свое существование.

«Хаос в Афганистане и страх людей потерять свою жизнь и свободу чрезвычайно трудно увидеть любому, кто живет в демократическом обществе. Самая важная дипломатическая цель — остановить серьезные нарушения прав человека и насилие», — написала Каллас.

Она добавила, что нельзя бросить в Афганистане, захваченном талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тех, кто оказывал поддержку военным Эстонии: «Важно, чтобы мы не оставили позади тех, кто помогал нам в Афганистане. Для этого государства-члены Евросоюза и НАТО должны работать вместе, и это наш моральный долг».

Она добавила, что с понедельника, 16 августа, начнутся переговоры с союзниками Эстонии по данной теме.