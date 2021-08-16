Томск, 16 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Запрет на массовые мероприятия продлён в Томской области из-за коронавируса. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, сообщили ИА REGNUM 16 августа в областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам заместителя губернатора по социальной политике Алёны Левко, в среднем за сутки в регионе регистрируется 123−125 случаев заболевания.

«Мы вышли на плато, но это всё еще высокие цифры. Принимая во внимание, что в Томской области фиксируется несколько штаммов инфекции, а бессимптомного течения заболевания практически нет, проводить массовые мероприятия даже на открытом воздухе пока небезопасно», — отметила Алёна Левко.

Режим повышенной готовности в регионе продлён до 30 сентября включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в Томской области выявлено 39 133 носителя коронавируса, выздоровели 34 112 человек, скончались 524 ковид-пациента.