Улан-Удэ, 16 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Спасатели предупредили жителей Бурятии об ухудшении погоды в ближайшие дни. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сюда надвигается южный циклон.

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17 августа он вызовет сильные дожди и ливни в южных районах Бурятии. 18 августа непогода охватит уже всю территорию республики.

В связи с этим жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности, не ездить в горы или на водоёмы. Местами возможно подтопление низменных участков местности.

«В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений, повышается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства», — отметили в управлении.

Между тем, в настоящее время власти Улан-Удэ подсчитывают ущерб от паводка, прошедшего на минувшей неделе. Как сообщало ИА REGNUM, в результате выхода грунтовых и паводковых вод пострадали 52 приусадебных участках в пригороде столицы Бурятии.