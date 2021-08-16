Пермь, 16 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 477 новых заражений коронавирусом, что на три больше, чем днём ранее, сообщает 16 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди выявленных носителей коронавируса 96 детей. Лечение в больницах назначили 70 пациентам, 407 человек находятся дома под меднаблюдением.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 80 647 случаев заражения. Оправились от болезни 70 853 пермяка. На сегодняшний день в больницах лечение получают 3620 пациентов с коронавирусной инфекцией. Свободно 16,3% коечного фонда.

Жертвами заболевания стали 3684 человека. Стоит отметить, в регионе третьи сутки подряд фиксируют по 29 смертей из-за COVID-19.