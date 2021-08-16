Красногорск, 16 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Список школ, в которых будет выполнен капитальный ремонт в Подмосковье уже сформирован. Об этом 16 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы регионе капремонт планируется осуществить в 328 школах области, что составляет около четверти от их общего числа.

«Наше министерство образования подготовило полный список. Прошу ознакомиться с ним и довести до жителей. Ключевое — это сроки и качество ремонта», — сказал Воробьев.