Владикавказ, 16 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Дагестане в последние сутки скончались от осложнений, вызванных COVID-19, всего четыре человека. Это наименьший показатель с 27 июля. В отдельные дни за последние три недели он составлял до 20−24 умерших в сутки. Такие данные привел 16 августа федеральный оперативный штаб. Всего в республике скончались от COVID-19 1991 человек.

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Число выявляемых новых случаев заражения остается на прежнем уровне. Ежедневно подтверждаются тесты на коронавирус у 195−204 пациентов. Всего за все время пандемии в Дагестане стали носителями коронавируса 44 918 человек (+195 — за последний день).

Из них сумели справиться с болезнью 40 093 пациента, в том числе 166 — за прошедшие сутки. В настоящее время в Дагестане проходят лечение от COVID-19 2834 человека.