Москва, 16 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России прорабатывает вопрос с решением поставок электронных компонентов на АвтоВАЗ. Об этом 16 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Автоваз

«Министерство промышленности и торговли в курсе ситуации и находится в постоянном контакте с «Автовазом», производителями и поставщиками автоэлектроники», — говорится в сообщении.

Таким образом, в ведомстве стремятся не допустить сбоев поставок и последующего дефицита машин на авторынке.

Ранее на АвтоВАЗе неоднократно приостанавливалось производство автомобилей из-за дефицита электронных компонентов. Как сообщали представители компании, нехватка комплектующих может продлиться до 2022 года.

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